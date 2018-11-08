2018-11-08T13:25:24+03:00
Общество

Владимирская область примет участие в Парадельфийских играх

Регион будут представлять музыканты из Юрьев-Польского района
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во Вторых Международных Парадельфийских играх с 11 по 17 ноября в Ижевске регион-33 представят артисты Юрьев-Польского района.

Павел Пантелеев является художественным руководителем «Районного центра культуры и досуга», руководителем народного коллектива «Напевы Ополья». Он лауреат Международной премии «Филантроп» (г. Москва), международного фестиваля «Играй гармонь» (г. Иваново), международного фестиваля «Самородки» (г. Севастополь) и многих других.

Юрий Солодов – хормейстер народного коллектива «Напевы Ополья», около 30 лет работает в сфере культуры. В дуэте с Пантелеевым создает прекрасные концертные номера.

Борис Конопаткин – хормейстер народного коллектива «В добрый час» «Районного центра культуры и досуга». Несмотря на свою инвалидность по зрению, он играет на нескольких инструментах, сочиняет стихи и музыку. Дипломант разных фестивалей.

Команда Юрьев-Польского района будет состязаться в двух номинациях: «Вокальное искусство» и «Инструментальное исполнительство».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Муромлянин вынес кухонную утварь из квартиры знакомой, пока та лежала в больнице
Владимирец опубликовал интимные фото несовершеннолетней в сети
Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор
Заключенный владимирской колонии убил человека
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты уже в конце ноября
В Меленковском районе мужчина вырастил почти 500 кусов конопли
В лесах Кольчугинского района нашли тело мужчины, обгоревшего до неузнаваемости
Во Владимире готовы взять на работу рыбака
Во Владимире пройдет фестиваль, посвященный Международному дню КВН
Нобелевский лауреат прочитает в ВлГУ лекцию о глобальном потеплении
Житель Владимира получил 10 суток ареста за драку с кондуктором
Больше 9 тысяч новорожденных Владимирской области проверили на врожденные и наследственные заболевания
У владимирского энтомолога украли коллекцию редких бабочек