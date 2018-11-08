Владимирская область примет участие в Парадельфийских играх

СЕГОДНЯ 13:24 2018-11-08T13:25:24+03:00

Регион будут представлять музыканты из Юрьев-Польского района

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Во Вторых Международных Парадельфийских играх с 11 по 17 ноября в Ижевске регион-33 представят артисты Юрьев-Польского района.

Павел Пантелеев является художественным руководителем «Районного центра культуры и досуга», руководителем народного коллектива «Напевы Ополья». Он лауреат Международной премии «Филантроп» (г. Москва), международного фестиваля «Играй гармонь» (г. Иваново), международного фестиваля «Самородки» (г. Севастополь) и многих других.

Юрий Солодов – хормейстер народного коллектива «Напевы Ополья», около 30 лет работает в сфере культуры. В дуэте с Пантелеевым создает прекрасные концертные номера.

Борис Конопаткин – хормейстер народного коллектива «В добрый час» «Районного центра культуры и досуга». Несмотря на свою инвалидность по зрению, он играет на нескольких инструментах, сочиняет стихи и музыку. Дипломант разных фестивалей.

Команда Юрьев-Польского района будет состязаться в двух номинациях: «Вокальное искусство» и «Инструментальное исполнительство».