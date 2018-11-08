2018-11-08T13:04:56+03:00
Общество

Во Владимире готовы взять на работу рыбака

Интересная вакансия появилась на сервисе по поиску высокооплачиваемой работы Superjob
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь рыбалка может быть не только хобби, но и настоящей работой. На сервисе Superjob появилась вакансия любителя рыбной ловли. Кандидат должен будет организовывать выезды на рыбалку для частного лица по всей России.

«Главная задача: планировать и организовывать сборы на рыбалку так, чтобы к приезду работодателя на место все было готово: развернут технологичный функциональный лагерь, и можно было бы начинать рыбачить», —отмечается в вакансии.

Подходящий соискатель должен быть хозяйственным, ответственным, педантичным, любить порядок, и способным организовывать и контролировать других людей и конечно же любить рыбалку. Также он должен знать об ассортименте снастей, удочек и необходимого в рыбалке инвентаря. И разбираться в видах рыбалки и техниках ловли рыбы.

Несколько раз в сезон будут выезды на рыбалку с ночевкой (ночевать либо в гостинице, либо в полевых, но комфортных условиях).

Работодатель готов трудоустроить рыбака официально. График работы - 5/2 с 9.00 до 18.00.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» отразил мощную DDoS-атаку на телеком-оператора Dtel.RU
Муромлянин вынес кухонную утварь из квартиры знакомой, пока та лежала в больнице
Владимирец опубликовал интимные фото несовершеннолетней в сети
Владимирскую область покидает четвертый вице-губернатор
Заключенный владимирской колонии убил человека
Экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова может стать аудитором Счетной палаты уже в конце ноября
В Меленковском районе мужчина вырастил почти 500 кусов конопли
Владимирская область примет участие в Парадельфийских играх
В лесах Кольчугинского района нашли тело мужчины, обгоревшего до неузнаваемости
Во Владимире пройдет фестиваль, посвященный Международному дню КВН
Нобелевский лауреат прочитает в ВлГУ лекцию о глобальном потеплении
Житель Владимира получил 10 суток ареста за драку с кондуктором
Больше 9 тысяч новорожденных Владимирской области проверили на врожденные и наследственные заболевания
У владимирского энтомолога украли коллекцию редких бабочек