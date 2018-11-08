Во Владимире готовы взять на работу рыбака

СЕГОДНЯ 13:04 2018-11-08T13:04:56+03:00

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Теперь рыбалка может быть не только хобби, но и настоящей работой. На сервисе Superjob появилась вакансия любителя рыбной ловли. Кандидат должен будет организовывать выезды на рыбалку для частного лица по всей России.

«Главная задача: планировать и организовывать сборы на рыбалку так, чтобы к приезду работодателя на место все было готово: развернут технологичный функциональный лагерь, и можно было бы начинать рыбачить», —отмечается в вакансии.

Подходящий соискатель должен быть хозяйственным, ответственным, педантичным, любить порядок, и способным организовывать и контролировать других людей и конечно же любить рыбалку. Также он должен знать об ассортименте снастей, удочек и необходимого в рыбалке инвентаря. И разбираться в видах рыбалки и техниках ловли рыбы.

Несколько раз в сезон будут выезды на рыбалку с ночевкой (ночевать либо в гостинице, либо в полевых, но комфортных условиях).

Работодатель готов трудоустроить рыбака официально. График работы - 5/2 с 9.00 до 18.00.