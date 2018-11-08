Во Владимире пройдет фестиваль, посвященный Международному дню КВН
Он состоится в опорном вузе области
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8 ноября в ВлГУ пройдёт третий ежегодный фестиваль, посвящённый Международному дню КВН. Мероприятие состоится в актовом зале главного корпуса ВлГУ (ул. Горького, 87). Начало в 18 часов.
За кубок ВлГУ сразятся команды из Владимирской области, Москвы и других городов и регионов. Специальный гость фестиваля – участник телевизионной международной лиги МС КВН команда КВН «Заряд» ВлГУ.
Самые весёлые и находчивые получат главный приз – 15 тысяч рублей.