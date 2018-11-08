2018-11-08T12:39:40+03:00
Происшествия

Житель Владимира получил 10 суток ареста за драку с кондуктором

Его признали виновным в мелком хулиганстве
Артём Черепанов
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Октябрьский районный суд города Владимира отправил местного жителя под арест на 10 суток. Мужчину признали виновным в хулиганстве в автобусе.

Пресс-служба суда сообщает, что пьяный мужчина приставал к другим пассажирам, демонстративно нарушал общественный порядок, ругался матом и попытался подраться с кондуктором. На суде он согласился, что ехал пьяным, но в наглом поведении не сознался.

Постановление Октябрьского районного суда города Владимира вступило в законную силу.

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