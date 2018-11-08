2018-11-08T12:28:29+03:00
Общество

Больше 9 тысяч новорожденных Владимирской области проверили на врожденные и наследственные заболевания

Удалось выявить шесть таких случаев
Алексей СУХОВ
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За девять месяцев этого года 9222 новорожденных области прошли неонатальный генетический скрининг для раннего выявления распространенных врожденных и наследственных заболеваний.

Массовое обследование новорожденных позволяет не только выявить заболевание на раннем этапе, но и начать своевременное лечение и остановить развитие тяжелых проявлений патологии. Неонатальный скрининг проводится на пять заболеваний: фенилкетонурию, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром и галактоземию.

Из 9 тысяч обследованных новорожденных выявлено шесть случаев врожденных и наследственных заболеваний – два случая врожденного гипотиреоза, два случая адреногенитального синдрома и по одному случаю фенилкетонурии и муковисцидоза.

Генетические исследования для пациентов проводятся бесплатно за счет средств областного бюджета. На эти цели из бюджета области было выделено более 7 миллионов рублей.

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