2018-11-08T15:39:27+03:00
Общество

У владимирского энтомолога украли коллекцию редких бабочек

Часть из них пытались распродать как сувениры
Ольга МАКАРОВА
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Владимирский энтомолог Руслан Жуков сообщил о том, что у него пропала коллекция редких тропических бабочек, которых ученый собирал со всего света. Всего - 60 чешуекрылых. Совсем недавно он стал проводить бесплатные лекции, где рассказывал о пойманных экземплярах владимирким мальчишкам и девчонкам.

Когда пропажа обнаружилась, Руслан написал заявление в полицию. В краже он подозревает конкретного человека - свою помощницу, которая вместе с ним занималась организацией лекций.

Сперва девушка отрицала свою причастность, это показал и обыск в ее кварире, где ничего из украденного не нашли. Но спустя время своих бабочек Руслан увидел уже не как экземпляры коллекции, а как сувениры - снятые с иголок и вклеенные в рамки с ценником. Мало того, девушка стала проводить лекции, только уже одна и платно. Зафиксировав эти факты, Руслан снова пришел в полицию. Половину колекции она все же вернула. Что грозит девушке за это - пока неизвестно.

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