В Вязниковском районе на пепелище сгоревшего дома нашли тело пенсионерки

СЕГОДНЯ 11:05 2018-11-08T11:05:25+03:00

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В 13.41 7 ноября, сообщает сайт региональног МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Вязниковском районе.

Загорелся дом в поселке Лукново, по улице Советской.

Первые подразделения пожарных на место приехали в 13.52, сбить огонь спасателям удалось в 14.02, а полностью ликвидировать пожар в 15.20.

На момент приезда спасателей весь дом в 56 "квадратов" полыхал открытым пламенем. По словам спасателей, скорее всего о возгорании в постройке сообщили слишком поздно, поэтому сохранить дом от огня не удалось - он выгорел до основания. Во время разбора завалов под головешками нашли тело погибшей женщины, предположительно - хозяйки дома 1945 года рождения.