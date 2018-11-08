2018-11-08T10:34:12+03:00
Происшествия

Вязниковский адвокат обманул подзащитную

Он похитил у нее 30 тысяч рублей
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего вязниковского адвоката, подозреваемого в мошенничестве с причинением значительного ущерба. По данным следствия, защитник представлял интересы женщины, обвиняемой в фиктивной постановке иностранцев на учет. Проще говоря, защищал хозяйку "резиновой" квартиры. С нее адвокат решил получить 30 тысяч рублей.

Подзащитной адвокат заявил, что деньги нужны для дачи взятки судье. Женщина согласилась заплатить, деньги передала дочь потерпевшей. В этот момент адвоката задержали полицейские. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаивается в содеянном.

Расследование уголовного дела осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Владимирской области.

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