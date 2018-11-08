2018-11-08T10:03:52+03:00
Происшествия

Гороховчанин до смерти забил пенсионера

Мужчины поссорились во время отдыха
Ирина Мальцева
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Двое жителей деревни Лучинки Гороховецкого района лето вместе решили отдохнуть и выпить, но во время разговоров поссорились. Один из товарищей стал бить пожилого собутыльника, сидящего на кровати, по лицу и по голове, затем стащил на пол и стал избивать руками и ногами. Пенсионер в силу возраста не смог защитить себя, а черепно-мозговая травма, причиненная ему знакомым, стала причиной его смерти. Как сообщили в областной прокуратуре, суд приговорил его обидчика к девяти годам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год.

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