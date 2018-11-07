2018-11-07T20:47:36+03:00
Звезды

Гороховецкие туристические проекты признаны победителями престижной российской премии "Маршрут года"

Москвичей особенно покорил дом Царя Гороха
Алексей СУХОВ
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пресс-служба АВО.пресс-служба АВО.
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Представители Владимирской области успешно выступили в финале Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Проект "Гороховец – кладезь купеческих традиций" занял первое место в номинации "Лучший туристский маршрут в городе", а "Путешествие в гороховое царство, пряничное государство" - в номинации "Лучший детский маршрут".

Защита 98 проектов из 32 регионов состоялась 1-2 ноября в Ульяновске. Администрация Гороховецкого района учла все специфические особенности края: таинственную Лысую гору и "дом с русалками", 7 из 20 сохранившихся в России купеческих палат XVII века, изящные образцы деревянного зодчества, и, наконец, дом Царя Гороха.

Программа "Гороховец – кладезь купеческих традиций" предусматривает знакомство с древней крепостью, обзор богатых палат и погружение в быт местных купцов, экскурс в историю речного судостроения. А "Путешествие в гороховое царство, пряничное государство" позволяет встретиться с Царем Горохом, сделать своими руками куклу-оберег и украсить имбирный пряник.

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