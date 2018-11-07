2018-11-07T20:39:05+03:00
Общество

Обвинение просит дать Дмитрию Хвостову 14 лет колонии

Суд по делу о коррупции бывшего вице-губернатора по строительству подходит к концу
Алексей СУХОВ
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7 ноября гособвинение объявило в ходе судебного заседания свои пожеланию по наказанию бывшего чиновника.

Государственный обвинитель попросил дать Дмитрию Хвостову 14 лет колонии строгого режима, а также оштрафовать его на 1,4 миллиарда рублей. При этом адвокаты бывшего вице-губернатора считают, что их подопечного вовсе необходимо оправдать, так как вину доказать в ходе судебных заседаний не удалось.

Напомним, что Дмитрия Хвостова обвиняют в коррупции. Ему инкриминируют сразу несколько случаев взяточничества. Так, следствие уверено, что в 2014 году тот получил от двух руководителей строительных компаний 1 миллион 400 тысяч рублей. Взамен он должен был перевести строительство одного детского сада в федеральную программу, чтобы снизить затраты строителей. Позднее Хвостов якобы получил еще две взятки: одну квартирой стоимостью в 6,5 миллиона рублей, вторую - деньгами (9 миллионов). Эти деньги должны были помочь с согласованием и стройкой микрорайона Сновицы-Веризино.

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