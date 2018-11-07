2018-11-07T17:18:56+03:00
Происшествия

В Гороховецком районе легковушка протаранила две рабочие дорожные машины, стоящие на обочине

Водитель иномарки оказался на больничной койке
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает региональное управление ГИБДД, в Гороховецком районе произошла авария с участием трех машин.

По предварительной информации, в 11.05 на 321 километре трассы М7 "Волга" водитель 1984 года рождения, который ехал за рулем иномарки "Мерседес Бенц" в сторону Москвы, не справился с управлением и протапанил две машины, стоящие на обочине. На этом участке трассы проводился ремонт, припаркованные авто были как раз были дорожными рабочими машинами.

В итоге6 ДТП пострадал сам водитель иномарки, который спровоцировал аварию. Что стало причиной столкновения и в каком состоянии был водитель сейчас выясняется.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гороховецкие туристические проекты признаны победителями престижной российской премии "Маршрут года"
Обвинение просит дать Дмитрию Хвостову 14 лет колонии
Владимирские пожарные учат, как спасти квартиру от взрыва бытового газа
Во Владимире во время движения загорелся мусоровоз
Во Владимире ищут мать двоих детей, которая ушла из дома и не вернулась
Приревновав жену, александровец поджог машину незнакомого человека
Ковровчанину запретили обрабатывать камень около многоэтажки
Лучшими владимирскими сувенирами стали сыр от Джона Кописки и альбом живописи, выпущенный ВСМЗ
215 врачей Владимирской области повысили квалификацию
Владимирец арестован за дебош в автобусе
Юных владимирцев приглашают на проводы осени
Турецкие инвесторы приедут знакомиться с гостиничным бизнесом Владимирской области
Владимирский пейзажист удостоен премии Владимира Юкина
Центр ИЗО приглашает на выставку владимирской художницы
Во Владимирской области ОРВИ заболели 5 тысяч детей