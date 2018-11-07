В Гороховецком районе легковушка протаранила две рабочие дорожные машины, стоящие на обочине

СЕГОДНЯ 17:18 2018-11-07T17:18:56+03:00

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Как сообщает региональное управление ГИБДД, в Гороховецком районе произошла авария с участием трех машин.

По предварительной информации, в 11.05 на 321 километре трассы М7 "Волга" водитель 1984 года рождения, который ехал за рулем иномарки "Мерседес Бенц" в сторону Москвы, не справился с управлением и протапанил две машины, стоящие на обочине. На этом участке трассы проводился ремонт, припаркованные авто были как раз были дорожными рабочими машинами.

В итоге6 ДТП пострадал сам водитель иномарки, который спровоцировал аварию. Что стало причиной столкновения и в каком состоянии был водитель сейчас выясняется.