В Гороховецком районе легковушка протаранила две рабочие дорожные машины, стоящие на обочине
Водитель иномарки оказался на больничной койке
Изменить размер текста:
Как сообщает региональное управление ГИБДД, в Гороховецком районе произошла авария с участием трех машин.
По предварительной информации, в 11.05 на 321 километре трассы М7 "Волга" водитель 1984 года рождения, который ехал за рулем иномарки "Мерседес Бенц" в сторону Москвы, не справился с управлением и протапанил две машины, стоящие на обочине. На этом участке трассы проводился ремонт, припаркованные авто были как раз были дорожными рабочими машинами.
В итоге6 ДТП пострадал сам водитель иномарки, который спровоцировал аварию. Что стало причиной столкновения и в каком состоянии был водитель сейчас выясняется.