Владимирские пожарные учат, как спасти квартиру от взрыва бытового газа

СЕГОДНЯ 17:15 2018-11-07T17:21:58+03:00

Обычно происшествия случаются в холодное время года

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Сообщение о хлопке бытового газа в жилом пятиэтажном доме в поселке Приамурском Еврейской автономной области поступило в пожарно-спасательную службу 6-го ноября в 06.40. Взрывной волной были разрушены перегородки между первым и вторыми этажами и подвальным помещением. Эвакуированы свыше 120-ти человек. Один пострадавший госпитализирован. Площадь пожара превысила 550 квадратных метров.

Увы, подобные происшествия с бытовым газом практически ежегодно происходят в жилых домах в холодный период года. В связи с этим Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов.

- заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;

- поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

- убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

- храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

- исключите случаи допуска детей к газовым приборам.

- соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

- если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

- при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, открыть окна и двери для проветривания помещения. Нельзя использовать открытый огонь, включать электричество. Следует покинуть помещение, предупредить соседей и вызвать работников газовой службы по телефону «04», а также пожарных и спасателей по телефонам: «01», «101» , «112».