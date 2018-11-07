Во Владимире во время движения загорелся мусоровоз
Сейчас выясняются обстоятельства: то ли в мусор бросили бычок, то ли машина была неисправна
.Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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7 ноября на Судогодском шоссе, рядом с поворотом на город Радужный, во время движения загорелся мусоровоз. В 14.52 на место выехали владимирские пожарные, которые ликвидировали пламя уже в 15.12. К счастью, водитель мусоровоза не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.