Во Владимире ищут мать двоих детей, которая ушла из дома и не вернулась

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-07T16:58:29+03:00

Родственники просят владимирцев о помощи в ее поисках

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Во Владимире пропала мать двоих детей, Биркина Ольга Сергеевна. Родственники пропавшей женщины просят помочь в ее поисках.

38-летняя Биркина (Пронникова) Ольга Сергеевна ушла из дома 27 сентября. Домой женщина уже не вернулась. Где она находится ее близкие не знают. Женщина нуждается в медицинской помощи.

На момент пропажи Ольга была одета в синюю легкую джинсовую куртку, чёрный свитер крупной вязки, серые брюки, чёрные туфли. С собой предположительно маленький черный кожаный рюкзак.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы тёмно-русые.

По словам мамы Ольги, на данный момент она чаще ходит с распущенными волосами или же собирает их в "конский" хвост.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Ольги Биркиной, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 8-902-883-21-31.