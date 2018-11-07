2018-11-07T16:12:57+03:00
Происшествия

Приревновав жену, александровец поджог машину незнакомого человека

Он перепутал ее с автомобилем обидчика
Ольга МАКАРОВА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Александровского района, сообщает сайт регионального УМВД. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества путем поджога.

По версии следствия, в сентябре мужчина поджог автомобиля, принадлежащего 31-летнему местному жителю. Когда обвиняемого задержали, оказалось, что сжечь он хотел машину приятеля, к которому приревновал свою жену. Но, будучи пьяным, он перепутал авто и спалил машину незнакомого человека.

Автомобиль после инцидента сильно выгорел - сумма ущерба превысила 160 000 рублей.

Пока шло следствие, обвиняемый находился под домашним арестом, а часть ущерба частично восстановил.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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