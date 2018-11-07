Ковровчанину запретили обрабатывать камень около многоэтажки

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-07T14:27:56+03:00

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Индивидуальный предприниматель в Коврове, занимавшийся резкой, обработкой и отделкой камня для памятников, работал в нежилом помещении, пристроенном к многоквартирному дому. Однако жильцам мешал шум и грязь от работы. Проверка, проведенная сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора Владимирской области показала, что уровень шума действительно превышен, а санитарно-эпидемиологические требования нарушены. Например, не соблюдена санитарно-защитная зона в размере трехсот метров. Посчитав, что предприятие создает угрозу жизни и здоровью людей, представители управления обратились в суд, и решением Ковровского городского суда деятельность предпринимателя была приостановлена на девяносто суток.