2018-11-07T14:27:56+03:00
Общество

Ковровчанину запретили обрабатывать камень около многоэтажки

Работу фирмы приостановили на полтора месяца
Ирина Мальцева
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Индивидуальный предприниматель в Коврове, занимавшийся резкой, обработкой и отделкой камня для памятников, работал в нежилом помещении, пристроенном к многоквартирному дому. Однако жильцам мешал шум и грязь от работы. Проверка, проведенная сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора Владимирской области показала, что уровень шума действительно превышен, а санитарно-эпидемиологические требования нарушены. Например, не соблюдена санитарно-защитная зона в размере трехсот метров. Посчитав, что предприятие создает угрозу жизни и здоровью людей, представители управления обратились в суд, и решением Ковровского городского суда деятельность предпринимателя была приостановлена на девяносто суток.

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