2018-11-07T13:37:33+03:00
Общество

215 врачей Владимирской области повысили квалификацию

В 2019 году выездные циклы усовершенствования врачей продолжатся.
Алексей СУХОВ
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В 2018 году на базе Медицинского информационно-аналитического центра Владимирской области прошли выездные циклы усовершенствования врачей с участием преподавателей Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород).

Полученные знания позволили 215 врачам повысить свою квалификацию, а некоторые из них получили новые специальности. Циклы усовершенствования врачей были организованы по 12 специальностям: акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология, терапия, общая врачебная практика, трансфузиология, общественное здоровье и здравоохранение, экспертиза качества медицинской помощи, экспертиза временной нетрудоспособности, профпатология, ревматология, функциональная диагностика и кардиология.

В 2019 году выездные циклы усовершенствования врачей продолжатся.

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