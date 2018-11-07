2018-11-07T13:36:09+03:00
Общество

Владимирец арестован за дебош в автобусе

За оскорбления и попытки устроить драку он получил десять суток
Ирина Мальцева
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Осенью горожанин в одном из владимирских автобусов, находясь в нетрезвом состоянии, приставал к пассажирам, бранился, пытался спровоцировать драку с кондуктором, размахивал руками и, как оценил суд, вел себя нагло и вызывающе. Вызванная полиция задержала гуляку, дело дошло до суда, но в судебном заседании мужчина свою вину не признал, уверяя, что хотя действительно был нетрезв, но общественный порядок не нарушал. Несмотря на это, постановлением Октябрьского районного суда владимирец признан виновным в мелком хулиганстве и ему назначен арест на десять суток. Постановление вступило в законную силу.

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