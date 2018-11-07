Юных владимирцев приглашают на проводы осени
В библиотеке на Верхней Дуброве пройдет фольклорный праздник
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14 ноября русский народ издревле отмечал праздник Кузьминки. Это день проводов осени и встречи зимы, когда осень-пожируха со злюкой-зимой борется.
13 ноября «Библиотека историко-духовного возрождения» (Верхняя Дуброва, 10) приглашает своих маленьких читателей весело встретить этот народный праздник. Дошколята вспомнят про каждый месяц осени, узнают, как наши предки встречали зиму, «соберут урожай», поиграют в осенние игры, а чтобы порадовать наступающую зиму, отгадают ее снежные и морозные загадки.
Начало - в 11 часов.