2018-11-07T13:32:50+03:00
Общество

Юных владимирцев приглашают на проводы осени

В библиотеке на Верхней Дуброве пройдет фольклорный праздник
Алексей СУХОВ
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14 ноября русский народ издревле отмечал праздник Кузьминки. Это день проводов осени и встречи зимы, когда осень-пожируха со злюкой-зимой борется.

13 ноября «Библиотека историко-духовного возрождения» (Верхняя Дуброва, 10) приглашает своих маленьких читателей весело встретить этот народный праздник. Дошколята вспомнят про каждый месяц осени, узнают, как наши предки встречали зиму, «соберут урожай», поиграют в осенние игры, а чтобы порадовать наступающую зиму, отгадают ее снежные и морозные загадки.

Начало - в 11 часов.

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