Юных владимирцев приглашают на проводы осени

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-07T13:32:50+03:00

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14 ноября русский народ издревле отмечал праздник Кузьминки. Это день проводов осени и встречи зимы, когда осень-пожируха со злюкой-зимой борется.

13 ноября «Библиотека историко-духовного возрождения» (Верхняя Дуброва, 10) приглашает своих маленьких читателей весело встретить этот народный праздник. Дошколята вспомнят про каждый месяц осени, узнают, как наши предки встречали зиму, «соберут урожай», поиграют в осенние игры, а чтобы порадовать наступающую зиму, отгадают ее снежные и морозные загадки.

Начало - в 11 часов.