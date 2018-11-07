Турецкие инвесторы приедут знакомиться с гостиничным бизнесом Владимирской области

СЕГОДНЯ 13:23 2018-11-07T13:24:05+03:00

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8 ноября в область прибудет делегация представителей строительно-инвестиционной компании «POLIMEKS» для изучения состояния гостиничного бизнеса с целью либо приобретения, либо модернизации объекта недвижимости, или возможного строительства современных отелей.

В Турции губернатор Владимир Сипягин провел переговоры и с руководством крупной стекольной компании «Шишеджам». На встрече обсудили возможное создания во Владимирской области новой производственной площадки по выпуску листового стекла. Для этого руководство фирмы направит в 33-й регион своих технических специалистов для изучения пригодности нашей сырьевой базы под выпуск этой продукции. В случае совпадения условий турки готовы начать инвестировать в развитие нового производства.

Что касается вопроса о строительстве в нашей области предприятия одной их крупнейших турецких строительных компаний YILDIZLAR YATIRIM HOLDING, то переговоры можно считать удавшимися. Стороны договорились еще раз обсудить все экономические и технические составляющие этого проекта.