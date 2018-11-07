Центр ИЗО приглашает на выставку владимирской художницы

СЕГОДНЯ 13:00 2018-11-07T13:00:40+03:00

Она состоится 9 ноября в 16.00 на 4 этаже

Изменить размер текста: A A

Людмила Михайлова – самобытный владимирский художник. В 1972 году окончила Ивановское художественное училище. В 2012 году Михайлова покорила Московскую область, персональные выставки мастера прошли во Фрязино, Щелково. Картины художника находятся в частных коллекциях России и за рубежом.

Владимирская публика познакомилось с творчеством Людмилы Михайловой в 2014 году в городском выставочном центре. И вот – новая ступень. Произведения художника будет принимать областной Центр изобразительного искусства.

Сельские зарисовки, цветочные натюрморты – это уже хорошо знакомая Михайлова. Нынешняя выставка значительно расширяет представления о внутреннем мире художника. Зримо, широко, во весь голос звучит тема глубокой связи человека с природой. Лес у Людмилы Михайловой живой, очеловеченный – деревья в нем, как и люди, радуются и страдают.

Выставка продлится до 2 декабря