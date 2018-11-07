Во Владимирской области ОРВИ заболели 5 тысяч детей

СЕГОДНЯ 12:54 2018-11-07T12:54:11+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что в регионе зафиксировано 8 076 случаев заболеваний ОРВИ, 5 099 из них - дети до 17 лет. В возрастной структуре острых респираторных вирусных инфекций показатель заболеваемости выше в возрастной группе от 0-2 лет.

Во Владимире за прошедшую неделю за медицинской помощью обратилось 2 234 человека, среди них – 1 217 детей.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в 6-ти административных территориях области: в Собинском районе – 92, в Александровском р-не – 64, в г. Владимире – 62,1 и в Гусь-Хрустальном р-не – 60,6 и др.