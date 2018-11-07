Во Владимирском театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Тэдди»

СЕГОДНЯ 11:44 2018-11-07T11:46:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Владимирском областном театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Тэдди».

Он поставит перед юными зрителем вопрос о компьютерной зависимости. Возрастной ценз постановки - 16+.

Действие спектакля происходит в недалёком будущем: программист Макс увлечен миром интернета, виртуальный мир он считает идеальным. Тем временем его реальный мир, в котором было все для счастья, разрушается - его бросает девушка, от него отворачивается лучший друг. И тогда Макс решает создать себе нового «идеального» друга из обычной игрушки мишки Тэдди.

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Никита Шмитько.

Увидеть премьерные спектакли можно 8 и 9 ноября в 13.00.