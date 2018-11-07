Во Владимирском театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Тэдди»
Во Владимирском областном театре кукол состоится премьерный показ спектакля «Тэдди».
Он поставит перед юными зрителем вопрос о компьютерной зависимости. Возрастной ценз постановки - 16+.
Действие спектакля происходит в недалёком будущем: программист Макс увлечен миром интернета, виртуальный мир он считает идеальным. Тем временем его реальный мир, в котором было все для счастья, разрушается - его бросает девушка, от него отворачивается лучший друг. И тогда Макс решает создать себе нового «идеального» друга из обычной игрушки мишки Тэдди.
Режиссером-постановщиком спектакля выступил Никита Шмитько.
Увидеть премьерные спектакли можно 8 и 9 ноября в 13.00.