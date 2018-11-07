За хранение марихуаны владимирец может получить 3 года тюрьмы
Сотрудники транспортной полиции изъяли 10 граммов
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Транспортные полицейские задержали 40-летнего местного жителя, у которого при досмотре обнаружили сверток из газетного листа и сверток из прозрачной полимерной пленки, в обоих находилось растительное вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что в свертах была марихуана массой 10,8 граммов, сообщил Владимирский ЛО МВД России на транспорте.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 3 лет.