За хранение марихуаны владимирец может получить 3 года тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:11 2018-11-07T10:11:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские задержали 40-летнего местного жителя, у которого при досмотре обнаружили сверток из газетного листа и сверток из прозрачной полимерной пленки, в обоих находилось растительное вещество зеленого цвета. Экспертиза показала, что в свертах была марихуана массой 10,8 граммов, сообщил Владимирский ЛО МВД России на транспорте.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до 3 лет.