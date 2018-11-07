Почта России доставит бизнес-корреспонденцию из Владимира в Москву за один день

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-07T10:59:39+03:00

Если она не дойдет вовремя, почта вернет деньги

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Почта России запускает специальную услугу "Бизнес Курьер Экспресс" - прием и доставка корреспонденции курьерами. Доставка из Владимира в Москву проводится каждый день в 13.00.

Схема формирования тарифа отличается своей простотой и прозрачностью: для каждого города зафиксирован тариф на отправку до 0,5 кг, до 1 кг и каждого последующего 1 кг. На отправления весом до 0,5 кг существуют специальные выгодные тарифы. Максимальный допустимый вес отправления «Бизнес курьер Экспресс» - 31,5 кг. Так же для отправки корреспонденции предусмотрена бесплатная фирменная упаковка.

Почта России готова подписывать с клиентами соглашения (SLA) о гарантии соблюдения сроков доставки посылок. Почта выплатит клиенту 100% стоимости тарифа, если посылка не будет доставлена вовремя.

«Почта России хорошо понимает потребности корпоративных клиентов и предлагает различные сервисы по доставке почтовых отправлений. Если отправителю нужно, чтобы его посылка или корреспонденция были вручены адресату на следующий день, разработана гарантированная срочная доставка – «Бизнес курьер Экспресс», - отметил директор УФПС Владимирской области Сергей Орлов.

По вопросам, связанным с курьерской доставкой отправлений, можно обратиться по телефону 8-800-200-50-55.