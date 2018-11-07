2018-11-07T09:34:32+03:00
Происшествия

В Александровском районе сгорела крупная ферма

Общая площадь пожара - 400 квадратных метров
Валерия Рудометова
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В 20.16 6 ноября в МЧС поступило сообщение о пожаре фермы в Александровском районе, д. Вяльковка. В 20.32 пожарные прибыли на ферму, а еще через несколько минут ликвидировали открытое горение. Полностью пожар был потушен только в час ночи. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет.

К ликвидации последствий пожара привлекались 3 единицы техники, 10 человек.

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