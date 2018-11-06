Владимирская область собирается сотрудничать с Баварией

6 Нояб. 20:17 2018-11-06T20:17:40+03:00

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Представители Эрлангена в эти дни находятся во Владимире с рабочим визитом в составе официальной делегации метрополь-региона Нюрнберг, входящего в Баварию – федеральную землю Германии. Немецкую сторону на встрече с губернатором представляли заместитель главы администрации Эрлангена Элизабет Пройсс и ответственный за партнёрские связи в администрации Эрлангена Петер Штегер.

От региона в мероприятии участвовали первый заместитель директора департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности Максим Никеров, советники губернатора Алексей Пальчиков и Павел Панфилов, глава города Владимира Ольга Деева и глава администрации областного центра Андрей Шохин.

Города Владимир и Эрланген являются городами-побратимами уже 35 лет. Но теперь сотрудничество может стать шире. Элизабет Пройсс заверила, что немецкая сторона имеет заинтересованность в экономическом сотрудничестве. Планируются совместные проекты в сфере экологии, в сфере гуманитарных обменов, в медицине. Ведь в настоящее время Эрланген является одним из ведущих городов в Европе и мире в области разработки и создания современной медицинской техники. Владимирские врачи проходят профессиональные стажировки в этом немецком городе.