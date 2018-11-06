Начался прием заявок на Суздальский анимационный фестиваль

6 Нояб. 20:05 2018-11-06T20:06:20+03:00

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XXIV фестиваль анимации состоится в Суздале Владимирской области с 13 по 18 марта 2019 года. И сейчас начался предварительный отбор анимационных для участия в конкурсной программе фестиваля. Прием заявок ведется на официальном сайте фестиваля до 15 декабря 2018 года.

Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Темой следющего года стала "Точка отсчета". Сейчас стартует конкурс плакатов и заставки. Все желающие приглашаются к отображению темы фестиваля в плакатах и заставках. Последние должны представлять собой мультфильм продолжительностью 10-20 секунд. В ролике должна быть отражена тема фестиваля и появляться девочка с гусем.

Автор заставки-победителя и автор лучшего плаката будут приглашены в качестве участников на фестиваль. Плакаты и заставки принимаются до 20 января 2019 г. по адресу suzdalfest@mail.ru. Заполнить заявку на фестиваль можно по ссылке: http://entryform.suzdalfest.ru/2019/