2018-11-06T17:39:37+03:00
Общество

Соцуслугами НКО воспользовались 600 жителей Владимирской области

Департамент соцзащиты поддерживает негосударственные организации
Валерия Рудометова
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Расширенное заседание коллегии департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области посвятили расширению доступа негосударственных некоммерческих организаций к предоставлению социальных услуг в 33-м регионе.

Так, в «Реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области» включены 13 негосударственных организаций, в том числе 6 социально ориентированных НКО. Социальными услугами этих организаций в течение года воспользовались почти 600 жителей области.

Информационная и консультационная поддержка негосударственных организаций осуществляется департаментом социальной защиты населения во взаимодействии с автономной некоммерческой организацией «Дом НКО Владимирской области».

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