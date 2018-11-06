Tele2 продолжает инвестировать в расширение покрытия сети

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-06T16:36:40+03:00

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Оператор раскрыл результаты деятельности за III квартал 2018 года. Из отчета видно, что компания по-прежнему делает особый упор на технологическое развитие – инвестиции в IT-инфраструктуру и строительство сети выросли на 78,3% и составили 4,4 млрд рублей.

Это говорит о том, что компания продолжает запускать услуги скоростного интернета в небольших населенных пунктах, в том числе в Центральной России и – соответственно, в нашей области. И благодаря этой работе современные технологии становятся доступны даже жителям сел и деревень.

И такие действия компании Tele2 не остаются незамеченными и получают отклик в сердцах абонентов. Как видно из квартального отчета, количество пользователей мобильного интернета за три месяца выросло почти на треть (точнее - на 28,4%).

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин рассказал, что основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 года.

– Выручка Tele2 увеличилась на 15% год к году, при этом показатель EBITDA растет в 3 раза быстрее выручки, – отметил Сергей. – В отчетном периоде Tele2 вновь показала прирост чистой прибыли, при этом мы продолжаем увеличивать инвестиции в технологическое развитие сети. Таких высоких результатов Tele2 удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов.

При этом Сергей особо подчеркнул, что в реализации поставленных задач компании помогает стратегия «Другие правила», которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и оставаться любимым оператором для клиентов.

С полным отчетом оператора можно ознакомиться на сайте tele2.ru.