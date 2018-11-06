В Суздальском районе нетрезвая женщина чуть не зарезала приятеля

СЕГОДНЯ 16:01 2018-11-06T16:01:08+03:00

Ей может грозить до 10 лет лишения свободы

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37-летняя жительница Суздальского района выпивала вместе с приятелем. Тут возникла ссора и женщина накинулась на мужчину с ножом. В отношении нее возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщила пресс-служба УМВД.

За аналогичное преступление осудят и 26-летнего жителя Судогодского района. В середине октября между подозреваемым и его 36-летним приятелем произошел конфликт. Мужчины тоже были в нетрезвом виде. Молодой человек, не стерпев оскорблений, ударил обидчика ножом в область живота. Потерпевший был доставлен в больницу.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.