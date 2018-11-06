С нового года в Муроме подорожает проезд
Цена билета будет 20 рублей
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Региональный департамент цен и тарифов одобрил повышение проезда в Муроме. Цену билета не повышали два года. Тариф решили поднять сразу на 2 рубля — до 20 рублей за поездку.
Билеты подорожают с нового года. К слову, владимирцы о таких дешевых билетах в автобусе могут только мечтать.Сейчас за проезд местные жители отдают 22 рубля, в троллейбусах - 21 рубль. Повысится ли цена в следующем году, пока неизвестно.