7 ноября перекроют дорогу в Лакинске и улицу Урицкого во Владимире

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-06T13:58:48+03:00

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Продолжается благоустройство "Пекинки" в черте Лакинска. Ночью 7 ноября в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода на 154-м км трассы М-7 «Волга» движение транспорта будет временно ограничено.

С 1:00 до 4:00 проезжая часть будет сужена до двух полос (по одной – в каждом направлении), скорость движения автомобилей ограничена до 40 км/ч. с 2:30 до 3:00 движение будет полностью перекрыто.

В областном центре тоже перекроют движение. С 9 до 12 часов МКУ «Благоустройство» будет обрезать аварийные деревья, так что в это время будет ограничено движение по улице Урицкого.