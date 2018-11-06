2018-11-06T13:13:48+03:00
Общество

Предприятия, больницы, детсады Владимирской области хранят ртутные лампы в обычных коробках

Прокуратура выявила множество нарушений в обращении с опасными отходами
Алексей СУХОВ
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Общий объем отходов I класса опасности, образовавшихся в 2017 году, составил 73,6 тонн, II класса опасности – 121,3 тонны. Прокуратура выявила 110 нарушений, в суд направлено 2 иска, внесено 54 представления, 38 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 26 лиц – к административной ответственности.

В частности, в Копнинском психоневрологическом интернате люминесцентные лампы хранились в здании хозчасти вместо герметичных емкостей. Такая же ситуация на предприятиях «Курилово» и «Бабаево».

То же самое касается ртутных ламп. Их неправильно хранят на самых разных предприятиях. заводах, колледжах, детских садах, школах. Прокурор города Владимира внес представления главным врачам городских больниц №4 и №7, родильного дома №2, городской клинической больницы №5, городской поликлиники №1 по фактам хранения отработанных ртутных ламп в открытых коробках.

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