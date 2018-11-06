2018-11-06T12:43:06+03:00
Общество

Обязанности гендиректора ВСМЗ исполняет заместитель по науке

Марию Родину назначили 2 ноября - в день ухода Конышева
Валерия Рудометова
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Источник, близкий к Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику, сообщил нам, что после ухода генерального директора ВСМЗ Игоря Конышева в пятницу, 2 ноября, на его должность назначили заместителя по научной работе Марию Родину. Но временно. Общественники просят вернуть из Крыма Светлану Мельникову. Сейчас она - директор музея "Херсонес Таврический".

- На встрече Общества друзей музея-заповедника на должность директора предложили вновь Светлану Мельникову, которая уже возглавляла ВСМЗ до Игоря Конышева. Но все будет решать Министерство культуры. Кстати, общественники направили министру культуры Владимиру Мединскому письмо, чтобы нам вернули Светлану Евгеньевну, - рассказал наш источник.

Тем временем пресс-служба ВСМЗ никаких комментариев не дает, ссылется на то, что приказов от Минкульта еще не получали.

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