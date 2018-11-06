2018-11-06T11:50:29+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном открыли дорогу, которую жители ждали 30 лет

Трасса снизит нагрузку на центральные городские дороги
Валерия Рудометова
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На создание новой дороги по улице Муравьева-Апостола было направлено 28 млн рублей из областного бюджета и 2 млн рублей из городского бюджета.

Работы выполнены подрядной организацией ГУП «ДСУ №3» «Гусь-Хрустальное ДРСУ». Строительство новой дороги потребовало переноса коммуникаций и замены инженерных сетей, попавших в зону реконструкции. В частности, проложено 250 метров газопровода, переложен участок теплотрассы, водопровод длиной почти полкилометра, а также канализационные сети. И только после этого началось строительство дорожного полотна протяженностью 485 метров и шириной от 8 до 11,5 метра.На перекрестках работают 16 светофоров, 10 из них для транспорта и 6 – для пешеходов.

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