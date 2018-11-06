2018-11-06T11:31:04+03:00
Общество

Победитель «Большой игры» Банка УРАЛСИБ получил суперприз в 300 000 рублей

В Екатеринбурге состоялось награждение победителя Большой игры, которую Банк УРАЛСИБ проводил с 25 по 30 сентября во всех регионах присутствия, и участие в которой приняли более 12 тысяч держателей карт УРАЛСИБа
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Суперприз в 300 000 рублейi выиграл житель Екатеринбурга Евгений Юрков.

Общий призовой фонд игры, приуроченной к 30-летнему юбилею Банка, составил 1 миллион рублей. Всего в финал игры прошли 622 участника, из которых десять человек заняли второе место и получили по 30 тысяч рублей каждый. Остальные 611 финалистов разделили между собой призовой фонд, который, ввиду высокой популярности квеста и большого количества участников, был увеличен на 300 тысяч рублей, и составил 700 тысяч рублей.

Ключевым фактором победы в финале являлась скорость выполнения задания. Евгений выполнил последнее задание игры за 39 минут, опередив своего ближайшего конкурента из Санкт-Петербурга всего на 5 минут.

Выигрыш был зачислен Евгению на карточку сразу после вручения символического сертификата победителя Большой игры в ходе торжественного награждения в Екатеринбургском филиале Банка.

«Нам было очень интересно, как клиенты реагируют на игру, какой интерес она вызывает, и мы следили за всем этим увлекательным сюжетом, который развивался в самых разных регионах присутствия Банка, – отметил управляющий Екатеринбургским филиалом Банка УРАЛСИБ Александр Киреев. – Тысячи заявок было подано на участие, и на каждом этапе шла настоящая борьба. И я очень рад, что победителем в результате оказался наш земляк, клиент Филиала в Екатеринбурге».

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

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