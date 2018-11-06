«Ростелеком» создал первое в России цифровое село

СЕГОДНЯ 10:59 2018-11-06T11:00:10+03:00

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Им стало Мичуринское сельское поселение Хабаровского края на Дальнем Востоке России. «Цифровая территория Мичуринское» – это инновационная экосистема поселения со всеми необходимыми для комфортной жизни телекоммуникационными услугами, которые охватывают образование, медицину, государственные услуги, безопасность, бизнес и досуг.

Для внедрения цифровых сервисов в четырех населенных пунктах поселения (Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном) «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи общей протяженностью более 30 км.

В рамках проекта в сельской школе начала работать информационно-библиотечная система. Она дает возможность детям и педагогам пользоваться учебной и художественной литературой в режиме онлайн и офлайн с компьютера, планшета или смартфона. В сельской амбулатории теперь проводится онлайн-консультирование пациентов со специалистами районной больницы. В администрации внедрена электронная похозяйственная книга для учета подсобных хозяйств, сельхозугодий, домашней живности и сельхозтехники.

На территории поселения установлены четыре информационных экрана для размещения новостей и объявлений. Запущена система уличного видеонаблюдения: 26 камер помогают обеспечить безопасность и порядок на улицах. В ближайшее время изображение с них будет доступно в режиме реального времени на обновленном сайте поселения: http://michurinskoe.khb.ru/.

Жители теперь могут подключить современные услуги связи: скоростной интернет, «Интерактивное телевидение», «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

«Цифровизация меняет статус территории. Привлекательность места жительства сегодня определяется не столько геополитическим положением населенного пункта и его размерами, сколько наличием современной экосистемы для жизни и ведения бизнеса. Во многом комфортную среду создают информационные технологии, которые позволяют учиться и работать удаленно, получать необходимые государственные услуги онлайн, делать свой дом безопасным и уютным. Проект «Цифровая территория Мичуринское» – это наглядный пример того, как меняется жизнь в сельской местности благодаря технологиям. В дальнейшем мы готовы развертывать подобные цифровые комплексы и в других регионах Дальнего Востока, а также передать свой опыт другим регионам России», – заявил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов.

«Сегодня комплексное развитие населенных пунктов края неразрывно связано с внедрением современных, автоматизированных технологий. Многие услуги и сервисы становятся доступны жителям с приходом волоконно-оптических линий связи. В этом году широкополосный доступ к интернету получат в общей сложности жители 27 населенных пунктов края. Проект по цифровизации сельского поселения показывает, какие услуги можно получать с помощью этих современных каналов связи и как это повышает качество жизни граждан», – сказал и. о. министра информационных технологий и связи Хабаровского края Сергей Федоров.

Глава Мичуринского муниципального образования Александр Шадрин

«Мы создали в отдельно взятом сельском поселении цифровую территорию. Теперь в Мичуринском цифровые сервисы работают в образовании, здравоохранении, оптимизируют работу сотрудников муниципальной службы, способствуют развитию фермерства и предпринимательства, обеспечивают безопасность жителей. И это только начало. Впереди еще много идей, которые мы обязательно реализуем», – рассказал глава Мичуринского муниципального образования Александр Шадрин.

Проект цифрового села был реализован «Ростелекомом», министерством информационных технологий и связи Хабаровского края, администрацией Мичуринского сельского поселения и Тихоокеанским государственным университетом.