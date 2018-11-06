Вице-губернатор по строительству Владимирской области ушел в отставку

СЕГОДНЯ 10:43 2018-11-06T10:43:15+03:00

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3 ноября бывший вице-губернатор по строительству Владимирской области Ренат Чагаев написал заявление на увольнение по собственному желанию. Ранее он находился в отпуске.

Ренат Чагаев перебрался во Владимирскую область в 2013 году стараниями бывшего губернатора региона Светланы Орловой. Выпускника МГИМО и сына известного предпринимателя Булата Чагаева, живущего в Швейцарии, представляли общественности как специалиста высокого класса. Отметим, что у Чагаева даже есть научная статья в экономическом журнале.

Долгое время Ренат Чагаев был заместителем вице-губернатора по строительству. После ряда отставок в Белом доме занял должность директора департамента развития предпринимательства, в котором руководители менялись с изрядным постоянством. После отставки Дмитрия Хвостова, был назначен вице-губернатором по строительству.

Отметим, ранее губернатор Владимир Сипягин вывел из-под контроля заместителя по строительству все подчиненные структуры.