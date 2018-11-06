2018-11-06T10:03:20+03:00
Звезды

В Манеже Владимиро-Суздальский музей представил иконы и царские портреты

С 4 по 25 ноября 2018 года в Москве действует выставка "Сокровища музеев России"
Валерия Рудометова
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В Манеже можно увидеть около 280 самых значимых произведений искусства из 49 музеев России, в том числе и нашего - Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Из его собрания было отобрано 6 раритетов из фондовых коллекций "Иконы" и "Живопись".

Как сообщает пресс-служба ВСМЗ, это – три иконы середины XVII – начала XXI в.: «Христос Вседержитель, с припадающими святыми князьями Александром Невским и Георгием Владимирским»; «Святой царевич Димитрий Угличский, со сценами убиения»; икона «Богоматерь Боголюбская». Также два портрета XVIII – начала XX в.: «Портрет царя Алексея Михайловича» и «Портрет царицы Натальи Кирилловны».

Выставку «Сокровища музеев России» 4 ноября открывали президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл.

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