2018-11-06T09:44:19+03:00
Общество

Сегодня владимирцы обсудят новый генплан города

Слушания пройдут в 17.00 в Городском дворце культуры
Сергей МОРКОВКИН
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Сегодня в 17.00 в Городском дворце культуры на улице Мира (бывший ДК Тракторного завода) состоятся общественные слушания по новому генплану города Владимира. Ранее они прошли в отдаленных районах и присоединенных территориях города.

Напомним, основной особенностью нового генплана стало открытое планирование. Проектировщики предлагают перейти к точечной застройке внутри города и освоению западной части города. Кроме того, предполагается строительство мусоросотрировочной станции и нового кладбища. Подробнее о новом генплане читайте здесь.

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