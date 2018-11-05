2018-11-05T17:21:51+03:00
Общество

Авария на мосту через Клязьму на целый час парализовала движение

ГАИшникам самим пришлось буксировать пострадавшие авто
Артем Бердник
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5 ноября на мосту через Клязьму случилось ДТП, которое парализовало переправу через реку более чем на час. Как сообщают очевидцы, «Лада Калина» не поделила дорогу с «Шевроле Круз». К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Патруль ДПС довольно быстро прибыл на место. Чтобы хоть как-то разгрузить пробку, они позволили владельцу «Шевроле» отъехать подальше с моста, а «Калину», которая вряд ли бы смогла выехать своим ходом, ГАИшники сами, не дожидаясь эвакуатора, отбуксировали с моста.

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