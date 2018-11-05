В Александровском районе уже месяц ищут старушку, которой необходима медпомощь
Пенсионерка ушла из дома 6 октября
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Добровольцы поискового отрядя "Лиза Алерт" и полиция ищут пенсионерку Нину Фомиченко (Степанцеву) 1948 г.р. Она жила в Карабанове Александровского района.
Как отмечают волонтеры, бабушка нуждается в помощи медиков.
Приметы: рост 157 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза карие.
Была одета: предположительно фиолетовое пальто, серые колготки, серые сапоги , черная шапка с козырьком.
Инфорг: Кузнецова Татьяна 89042523737