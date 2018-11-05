В московском Музее Победы вспомнят Николая Каманина - уроженца Владимирской области

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-05T16:25:44+03:00

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Участниками "Урока памяти" станут около 500 московских школьников. Юным гостям музея покажут документальную ленту «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины», и они смогут задать вопросы съемочной группе фильма.

"Урок Памяти" - новая патриотическая программа Музея Победы. В кинотеатре музея школьникам демонстрируют документальные фильмы о героях Великой Отечественной войны. Здесь же проходят творческие встречи с известными людьми.

Николай Каманин - советский летчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза. Организатор и руководитель подготовки первых советских космонавтов. В феврале 1934 года Николай Каманин был назначен командиром смешанного отряда самолетов для спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». Родился в Меленках Владимирской области.