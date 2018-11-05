2018-11-05T16:16:11+03:00
Происшествия

Дальнобойщик из Беларуси инсценировал нападение на его фуру: оттуда украли почти миллион

За ложный донос Гороховецкий суд назначил 5 месяцев в исправительной колонии
Валерия Рудометова
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В июле 2017 года мужчина из Республики Беларусь проколол колесо своей фуры, выбросил телефон и пришел в полицию с заявлением, якобы на него напали ночью в Гороховце, украли 900 тыся рублей и забрали телефон.

Как выяснили полицейские, у мужчины действительно была такая сумма. Он вез товар в Нижегородскую область, продал и получил 900 тысяч, которые должен был передать предпринимателю. Но он побоялся перевозить почти миллион и передал деньги брату, который ехал на своей машине. Брат некоторое время не отвечал на звонки, и дальнобойщик подумал, что тот уехал с деньгами предпринимателя. Поэтому мужчина пришел в полицию и сказал, что на него напали и отняли деньги.

Позднее он сознался, что ввел в заблуждение полицейских. Его родственник вышел на связь с ним, передал деньги по назначению.

За заведомо ложный донос мужчине назначили 5 месяцев в исправительной колонии общего режима. Суд учел явку с повинной и наличие малолетнего ребенка. Приговор не вступил в законную силу.

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