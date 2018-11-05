Во Владимире в мусоре нашли муляж взрывного устройства из двух кирпичей,телефона и скотча

СЕГОДНЯ 15:28 2018-11-05T15:31:26+03:00

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В паблике ВКонтакте "Подслушано во Владимире" появилась информация о как минимум необычной находке - в областном центре в мусоропровод кто-то выкинул муляж,который бдительные горожане приняли за самодельное взрывное устройство.

На фото видно, что муляж - это конструкция из двух кирпичей, мобильного телефона и проводов,обмотанная скочем. В полиции факт странной находки среди мусора подтвердили. Оказалось,что нашли муляж на мусороперарабатывающей станции города Владимира. Сейчас правоохранители ищут того, кто мог придумать и смастерить псевдо-бомбу, и выясняют, зачем ее выкинули в мусорку.