Во Владимирской области 215 полицейских охраняли порядок на митингах в честь Дня народного единства

СЕГОДНЯ 14:58 2018-11-05T14:58:26+03:00

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4 ноября на территории 27 населенных пунктов Владимирской области прошло более 30 публичных и массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства, в которых приняли участие более 5800 человек.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в обеспечении порядка и безопасности были задействованы 215 сотрудников органов внутренних дел, 16 сотрудников Росгвардии, 43 народных дружинника, 11 сотрудников частных охранных организаций, 22 представителя казачьих обществ.

При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и угроз общественной безопасности не допущено.