Двое кольчугинцев обчищали дачные дома

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-05T14:51:19+03:00

Похищали от столовых принадлежностей до алкоголя

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Как сообщает региональное УМВД, в середине сентября 43-летний житель Кольчугино взломал входную дверь, проник в дачный дом местной жительницы и похитил алкоголь и еду.

Тоже самое сделал и его 29-летний сообщник, правда уже в другом доме.

Оба горе-воров были задержаны в течение двух дней после поступившего от владельцев домов заявления. Материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.