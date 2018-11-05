Двое кольчугинцев обчищали дачные дома
Похищали от столовых принадлежностей до алкоголя
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Как сообщает региональное УМВД, в середине сентября 43-летний житель Кольчугино взломал входную дверь, проник в дачный дом местной жительницы и похитил алкоголь и еду.
Тоже самое сделал и его 29-летний сообщник, правда уже в другом доме.
Оба горе-воров были задержаны в течение двух дней после поступившего от владельцев домов заявления. Материалы были переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.