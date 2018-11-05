В Лакинске пьяного водителя могут лишить свободы на 2 года

СЕГОДНЯ 14:47 2018-11-05T14:47:52+03:00

Он и раньше привлекался к ответственности

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя города Лакинска - он повторно садился за руль в нетрезвом виде, сообщает региональное УМВД.

Автомобиль марки «GREAT WALL» под управлением местного жителя остановили сотрудники ГИБДД в начале октября текущего года в городе Лакинске. По внешним признакам водитель был пьян. Предположения инспекторов подтвердили результаты освидетельствования.

Полицейские установили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду. Свою вину фигурант отрицать не стал.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мужчина может лишиться свободы на 2 года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.